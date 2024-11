Les box d’Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom continuent d’être privilégiées par les Français pour la TV

L’Arcom a dévoilé la semaine dernière son observatoire de l’équipement audiovisuel en France pour le premier semestre et la fin du player des opérateurs est loin d’être sonnée.

Le régulateur de l’audiovisuel publie régulièrement un observatoire se concentrant sur les moyens d’accès à la télévision et au streaming en général. Au 1er semestre 2024, le player proposé dans les offres des opérateurs restait ainsi le moyen le plus commun de consommer des médias audiovisuels dans l’Hexagone.

Le décodeur TV d’un FAI reste le mode de connexion le plus utilisé par les foyers (83,7%), suivi par la Smart TV connectée (54%) qui poursuit sa progression (+1 point sur un an) et concerne désormais plus de la moitié des foyers équipés TV connectée. La multi-connexion du téléviseur est par ailleurs désormais majoritaire, mais le décodeur est largement privilégié dans les foyers où seul un mode de connexion à son téléviseur est disponible. Sur ces appareils, notamment les décodeurs, c’est le visionnage de la télévision linéaire qui reste l’usage le plus pratiqué, bien que des disparités persistent selon l’âge : pour les plus de 50 ans, elle est largement devant le replay ou la SVOD, pour les 15-34 ans la TV classique est moins centrale. Dans le cas des moins de 25 ans, la TV linéaire est même absente des trois usages les plus courants, qui préfèrent notamment les applications de musique ou les jeux vidéo en ligne.

Du point de vue des modes de réception de la télévision, l’IPTV (réception par Internet) continue de progresser et est maintenant l’unique mode d’accès pour près de 50% des foyers équipés d’un téléviseur. Cela s’explique notamment par le déploiement soutenu de la réception par la fibre et l’IPTV représente ainsi 71.2% de l’ensemble des postes du foyer, tandis que la TNT n’en représente que 38.5% et seuls 16.6% de foyers équipés de TV n’utilisent que la TNT comme mode d’accès à la télévision.

