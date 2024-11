Free continue d’enrichir sa plateforme Oqee Ciné, une flopée de nouveaux films à regarder pour ses abonnés

Tahar Rahim, Timothée Chalamet, Adam Sandler ou encore Isabelle Huppert et Kirsten Dunst, les stars ne manquent pas cette semaine sur Oqee Ciné. 8 nouveaux films sont désormais disponibles.

Depuis son lancement en mars 2023, OQEE Ciné, la plateforme AVOD ne cesse d’enrichir son catalogue lequel propose aujourd’hui plus de 600 films et séries en accès illimité et sans surcoût pour mes abonnés Freebox et Free Mobile (5G, Série Free et Veepee). Cette semaine encore, la plateforme intègre une programmation variée et des nouveautés.

Suivez le charismatique Tahar Rahim qui nous embarque dans l’univers frénétique des cercles de jeu parisiens avec une performance électrisante. “Joueurs” s’impose comme un thriller psychologique intense, où la tension ne retombe jamais, révélant le talent brut de l’acteur français.

Inspiré de faits réels, Les 3 Crimes de West Memphis est un drame judiciaire glaçant nous plonge dans l’affaire controversée des West Memphis Three. Avec un duo exceptionnel, Colin Firth et Reese Witherspoon, le réalisateur Atom Egoyan explore la quête de justice et la face obscure du système judiciaire américain.

Captive : Isabelle Huppert brille dans ce thriller poignant où elle joue une otage en proie aux dangers de la jungle.

Prédateur : Quand un lion sème la terreur dans les rues d’Amsterdam. Tension garantie dans ce film d’action palpitant.

Urban Legend: Le campus universitaire devient le théâtre de meurtres inspirés de légendes urbaines, dans ce thriller qui revisite les mythes avec ingéniosité.

Chaudes Nuits d’été : Avec Timothée Chalamet, ce film évoque une romance passionnée dans une ambiance estivale vibrante.

Click : Télécommandez votre vie : Adam Sandler et Christopher Walken apportent légèreté et humour dans cette comédie fantastique sur le contrôle du temps.

Dick, les coulisses de la présidence : Une comédie satirique où Michelle Williams et Kirsten Dunst revisitent avec humour le scandale du Watergate.

