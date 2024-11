Free Mobile ajoute un nouveau téléphone 4G à moins de 60€ à sa boutique

L’opérateur continue d’enrichir son offre de feature phone à petit prix avec un mobile proposé par Nokia.

Après deux modèles de Doro, Free Mobile propose un nouveau mobile Nokia, le 225 4G. Loin des smartphones ultra-performants haut de gamme, ce modèle entend proposer avant tout les appels et les messages, le tout sur un réseau 4G. De quoi rassurer les utilisateurs de feature phones qui craignent la fin prévue des réseaux 2G ou 3G.

Ce modèle est disponible dans son coloris bleu et uniquement au comptant à 54€. Ce petit téléphone a tout de même de quoi plaire : la 4G offre de nombreux avantages, notamment une meilleure qualité d’appel, les médias sociaux et les jeux multijoueurs. Le clavier à haute performance et les touches de fonction dédiées rendent la saisie et la navigation encore plus précises. Quant aux couleurs anodisées brillantes, elles offrent une finition haut de gamme.

Si vous ajoutez à cela une face arrière incurvée, une excellente prise en main, et la disponibilité d’essentiels comme Facebook ou un appareil photo et la grande autonomie de sa batterie, pour un peu plus de 50€, le Nokia 225 4G peut vous intéresser.

