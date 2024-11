Orange distribue enfin les offres les moins chères de DAZN sur ses Livebox

Les abonnés Orange peuvent enfin souscrire à l’ensemble des offres Unlimited ou Unlimited+ de DAZN via leur abonnement Livebox.

Il était temps. Si DAZN a lancé son offre pour la Ligue 1 l’été dernier, les abonnés Orange ne pouvaient pas encore souscrire à une offre avec engagement depuis leur player Livebox et n’avaient accès qu’à l’offre sans engagement, plus onéreuse. Aujourd’hui, la plateforme annonce que c’est désormais possible, il est donc possible depuis sa Livebox de souscrire aux offres Unlimited et Unlimited+, offrant 2 flux simultanés, avec et sans engagement.

Les versions proposant un engagement de 12 mois sont accessibles à 19.99€/mois et 29.99€/mois actuellement, contre 39.99€/mois pour la formule Unlimited sans engagement et 49.99€ pour Unlimited+. Elles donnent accès à l’intégralité de la Ligue 1 McDonald’s (8 matchs en direct et un en différé), au championnat de France de Basket (Betclic ELITE), aux sports de combats avec notamment le PFL, Bellator, Glory Kickboxing ainsi que l’UEFA Women’s Champions League et la Jupiler Pro League, avec des options de visionnage en simultané adaptées à tous les besoins. Tous les décodeurs Orange, à l’exception du décodeur Play qui peut être échangeable sous condition, sont compatibles avec DAZN, accesibles via le canal 50 de la TV d’Orange.

