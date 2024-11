Free Mobile lance ses Black Free Days, jusqu’à 500€ d’économie sur une large sélection de smartphones

Une salve de promotions sont disponibles dès aujourd’hui et jusqu’au 2 décembre sur la boutique Free Mobile.

Pas de Black Friday, mais les Black Free Days chez l’opérateur de Xavier Niel. Free Mobile propose dès maintenant et jusqu’au 2 décembre prochain de nombreuses remises immédiates, parfois très significatives, et d’autres promos sur une quarantaine de smartphones.

Il s’agit notamment de remises immédiates ou de bonus de reprise, qui parfois concernent le même modèle et peuvent permettre de grosses économies. C’est notamment le cas sur le Galaxy Z Fold6, qui cumule bonus reprise de 200€ et remise immédiate de 300€, permettant ainsi d’économiser 500€ au total sur un smartphone très haut de gamme. Dans les smartphones premiums, on peut aussi voir que le RAZR 50 Ultra bénéficie d’une offre de remboursement de 100€ et de 50€ de remise immédiate.

Mais vous pouvez aussi trouver des promotions alléchantes sur certaines propositions milieu de gamme, comme pour le Pack Honor 200 Pro et Earbuds X5 Pro, qui bénéficie d’une ODR de 140€ et de 100€ de bonus reprise, pour un smartphone qui coûte 499€ à la base, c’est une réduction non négligeable. De même pour le Xiaomi 14T, (479€), avec 100€ d’ODR et de bonus reprise.

Même les smartphones d’entrée de gamme bénéficient d’offres pour les Black Free Days, c’est le cas du Samsung Galaxy A25 5G, avec 60€ d’ODR et 30€ de remise immédiate par exemple, ou du Redmi Note 13 5G qui bénéficie d’une offre de remboursement de 80€.

