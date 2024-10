Orange augmente les débits de ses offres Livebox sans hausse de prix, arrivée timide du 8 Gbit/s

Une montée en puissance pour tous les abonnés d’Orange. Certains clients Livebox Max vont enfin pouvoir profiter du 8 Gbit/s en download et upload.

Après Bouygues Telecom, Orange opère ce 10 octobre à une amélioration des débits pour l’ensemble de ses offres Livebox, répondant ainsi à la demande croissante de bande passante pour les foyers connectés. De la formule la plus accessible jusqu’à la plus premium, toutes les gammes profitent désormais de performances accrues. Et bonne nouvelle, les prix ne bougent pas.

1 Gbps de débit descendant pour l’offre de base

Les abonnés à l’offre Livebox classique verront leur débit atteindre 1 Gbps en téléchargement (download) et 700 Mbps en envoi (upload). Cette progression permet aux utilisateurs d’accéder à une vitesse confortable pour des usages comme le streaming 4K, les jeux en ligne, ou encore la gestion simultanée de plusieurs appareils connectés. Un vrai atout pour les foyers où les usages numériques sont de plus en plus intenses. La Livebox Fibre est proposée à 24,99 € /mois pendant 6 mois puis 42,99 €/mois avec un engagement 12 mois.

L’opérateur n’a pas oublié sa marque low-cost, Sosh (boîte Sosh à 25,99€/mois), ainsi que sa série spéciale Just Livebox 19,99 € /mois pendant 6 mois puis 33,99 €/mois, qui s’adressent aux consommateurs cherchant des offres plus légères. Les deux propositions bénéficient d’une remontée de débits passant désormais à 400 Mbps symétriques, aussi bien en download qu’en upload.

Pour les utilisateurs plus exigeants, l’offre Livebox Up se distingue désormais par un débit de 2 Gbps en download et 800 Mbps en upload. Le prix ne bouge pas également, il faudra compter 29,99 € /mois pendant 6 mois puis 51,99 €/mois.

Livebox Max : le 8 Gbps symétrique est là mais pas pour tout le monde

La palme revient à la toute dernière offre premium d’Orange, Livebox Max, qui offre désormais des débits impressionnants jusqu’à 8 Gbps et 8 Gbps en upload. Dans sa nouvelle brochure tarifaire, Orange précise toutefois que seules les zones déployées sont concernées, celles-ci semblent pour l’heure limitées puisque le FAI n’affiche pas encore ces débits dans la présentation de son offre dans sa boutique. Orange met en avant des débits jusqu’à jusqu’à 5 Gbps en téléchargement et 1 Gbps en montant. Aujourd’hui, les 4 grands FAI proposent du 8 Gbps dans l’une de leurs offres. Free offre ce débit à l’ensemble de son parc FTTH.

Ce type d’abonnement ultra-haut de gamme cible les utilisateurs pour qui la performance réseau est critique : gamers professionnels, créateurs de contenu vidéo, ou encore ceux ayant des besoins massifs en cloud computing. Avec ces débits, il est possible de télécharger des fichiers très lourds en quelques secondes, tout en assurant un streaming sans faille et une capacité de gestion de flux multiples.

