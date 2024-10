Free Pro présente ses solutions avancées de cybersécurité

Free Pro et sa filiale Itrust vous invitent aux Assises de la Sécurité de Monaco à la rencontre de leurs experts en cybersécurité.

Du 9 au 12 octobre 2024, Free Pro, opérateur B2B et cloud, est présent aux Assises de Monaco, aux côtés de sa filiale spécialisée en cybersécurité, ITrust. “Cet événement est l’occasion de mettre en avant leur expertise et leurs solutions innovantes en matière de cybersécurité, notamment avec la dernière version de Reevelium qui s’appuie sur des technologies d’intelligence artificielle (SIEM/XDR/UEBA/SOAR)”, indique un communiqué.

Reevelium est un système innovant reposant sur une technologie avancée de détection d’anomalies et de menaces informatiques, visant à identifier des cyberattaques en temps réel. Il s’inscrit dans la catégorie des outils de SOC (Security Operations Center), destinés à surveiller et gérer les incidents de sécurité informatique. Le cœur de Reevelium est un moteur d’intelligence artificielle qui s’appuie sur une combinaison d’algorithmes de machine learning et de big data pour analyser en continu les flux de données d’un réseau. Ce système observe et apprend des comportements normaux d’un réseau, pour ensuite identifier des activités anormales qui pourraient être des signes de cyberattaques. On pense aux tentatives de phishing, ransomwares, exfiltration de données, ou encore intrusions malveillantes.

Grâce à leur Security Operations Center (SOC) basé à Paris et à Toulouse opéré 24h/24 et 7j/7 par leurs équipes d’ingénieurs en cybersécurité, Free Pro et ITrust garantissent ainsi à leurs clients une surveillance continue de leurs infrastructures. Il s’agira d’en faire la démonstration. La protection cyber adaptée sera aussi mis en exergue puisque les solutions proposées par Free Pro et ITrust s’adaptent à tous types d’organisations, des petites entreprises, aux grandes sociétés, en passant par les groupes hospitaliers ou les collectivités publiques. “Notre approche sur mesure permet de répondre précisément aux besoins de chaque client, avec une protection accrue contre les cyberattaques, un accompagnement expert et une assistance continue”, assure l’opérateur.

Le rendez-vous est pris sur le stand B11 lors des Assises de la Sécurité pour découvrir leurs solutions et échanger avec leurs experts en cybersécurité. Aujourd’hui, le transport, l’usage et la protection des données des entreprises est une question centrale et l’opérateur entend accompagner ses clients pour “co-construire les solutions IT, cloud, télécom et cybersécurité de demain”. Y compris dans le cas où il ne s’agit que d’un choix volontariste et non d’une prise de décision stratégique. Pour se montrer à la hauteur, Free Pro a entamé l’instruction de son dossier SecNumCloud pour sécuriser sa solution de cloud privé en 2022. Aujourd’hui, la filiale B2B d’Iliad a séduit plus de 70 000 client et sert 25 % des entreprises du Cac 40 sur des besoins spécifiques, elle a également multiplié son chiffre d’affaires par trois en trois ans.