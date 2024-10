Xavier Niel perd deux places dans le top 5 des entrepreneurs préférés des Français

Xavier Niel, fondateur de Free, perd sa troisième place d’entrepreneur préféré des Français, mais reste assez haut dans le classement.

Comme chaque année, le magazine Forbes présente son classement des 20 entrepreneurs préférés des Français. Si les trois préférés sont Stanislas Niox-Chateau, cofondateur de Doctolib, Bernard Arnault qui préside le groupe LVMH et Lucie Basch, la fondatrice de Too Good to Go, Xavier Niel est très bien placé.

Il quitte la troisième place du podium qu’il occupait l’année dernière et se retrouve à la cinquième place derrière Alain Afflelou, “malgré son influence majeure dans le secteur des télécommunications et ses nombreuses initiatives entrepreneuriales“. En effet, en plus d’avoir fondé Iliad et Free, le milliardaire est également à l’initiative de l’école 42, de l’incubateur de start-ups Station F et a également une activité très importante de business angel, soutenant de nombreuses entreprises en cours de développement. Forbes pointe également du doigt son aspect très médiatisé, notamment avec une “présence tout en humour sur les réseaux sociaux“.

Ce sondage a été réalisé en ligne du 12 au 13 septembre 2024 auprès de 1001 interviewés, à partir d’un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas (genre, âge et région UDA 5). On retrouve également dans ce classement des figures connues du grand public comme Tony Parker, Vincent Bolloré et plusieurs chefs.

