Orange booste son offre Livebox Max avec des réductions mensuelles sur Netflix, Disney+ et Max pour tous ses nouveaux et anciens abonnés

Orange lance un nouvel avantage pour sa Livebox 7, à savoir 5€ de réduction par mois sur Netflix, Disney+ et Max.

Face aux offres de Free et Bouygues Telecom, Orange a procédé à une hausse générale du débit de ses Livebox et Boîte Sosh ce 10 octobre. Son abonnement très haut de gamme Livebox Max bénéficie lui désormais de vitesses atteignant 8 Gbps en téléchargement et 8 Gbps en envoi pour ceux qui sont éligibles à la technologie XGS-PON. Si cette évolution place Orange au niveau de la concurrence tels que Free avec sa Freebox Ultra, il devra encore rendre accessible cette technologie sur tout le territoire, toutes les zones ne sont pas encore concernées.

En plus de ces performances techniques, l’offre Livebox Max s’accompagne de nouveaux avantages orientés vers le divertissement. Les abonnés peuvent bénéficier dès à présent d’une remise de 5 euros par mois sur les plateformes de streaming Netflix, Disney+ et Max. Cette réduction s’applique que vous soyez déjà abonné ou que vous souscriviez après, ce qui rend cet avantage particulièrement attractif. Les nouveaux abonnés Livebox Max ont trois mois pour souscrire à l’une ou plusieurs de ces plateformes auprès d’Orange pour profiter de cette réduction. La ou les remises seront appliquée(s) sur la facture Orange. Ce nouvel avantage a pour objectif de rivaliser davantage sur le terrain des contenus avec la Freebox Ultra, laquelle inclut Netflix avec pub et Disney+ avec pub, Amazon Prime ou encore Canal+ La Chaîne Live.

