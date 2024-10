Free Mobile : un nouveau pack disponible avec un smartphone assez spécial

Le tout récent Phone (2a) Plus de Nothing est désormais disponible chez Free Mobile, dans un pack comptant également plusieurs accessoires.

Quelques mois après avoir proposé le Phone (2a), Free met maintenant à disposition un pack comprenant le Phone (2a) Plus, sa version améliorée, ainsi qu’une coque, un boîtier de charge et un cordon d’attache.

Ce pack est proposé à 449€, ou si vous utilisez Free Flex, vous paierez 89€ à la commande puis 12.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat à 48€.

Nothing est une marque très nouvelle dans le monde des smartphones, avec un premier modèle lancé en 2022. L’entreprise affirme avoir l’ambition de “supprimer toutes les barrières entre les personnes et la technologie.” Dans cette optique, les appareils développés sont conçus pour être intuitifs, de bonne facture, mais aussi assez abordables. Pour cette version Plus du Phone (2a), le design reste le même, mais ses capacités changent. Le smartphone troque la puce Dimensity 7200 Pro contre un SoC Dimensity 7350 Pro, là encore issu de MediaTek. Il est lui aussi pourvu de huit cœurs GPU, mais dévoile une fréquence de 3 GHz, contre 2,8 GHz pour son prédécesseur. Il inclut également un GPU inchangé, mais légèrement musclé (à 1,3 GHz au lieu de 1 GHz). Ce chipset est accompagné de 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Côté photo, on trouve toujours deux capteurs de 50 mégapixels à l’arrière, mais Nothing a augmenté la définition de sa caméra faite pour les selfies, qui passe à 50 mégapixels contre 32 auparavant.

