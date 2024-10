Prime Video signe un accord de distribution avec Apple TV+, la France sera-t-elle concernée ?

Amazon Prime Video proposera désormais un abonnement à Apple TV+ dans son catalogue de services complémentaires aux USA. D’autres géographies seront bientôt concernées, peut être la France ?

Si Amazon Prime donne accès au service de SVOD Prime Video, la plateforme permet aussi de souscrire différentes offres de streaming comme Max, ADN, Paramount+… Et le géant américain vient d’annoncer un nouvel accord de distribution avec Apple TV+, un de ses concurrents direct.

Pour l’heure, cet accord ne concerne que les États-Unis, permettant ainsi aux abonnés américains de prendre Apple TV+ en option pour 9.99$ et ainsi profiter de Severance, Slow Horses,The Morning Show, Presumed Innocent, Shrinking, Hijack, Loot, Palm Royale… Et bien d’autres contenus, y compris la Major League Soccer et Major League Baseball, Apple détenant les droits de ces compétitions. Aux États-Unis, Amazon propose plus de 100 services en option sur Prime Video.

Et la France dans tout ça ? Si Amazon indique que des accords similaires sont prévus pour d’autres territoires, la firme reste très vague et ne donne pas de détails, tant sur une potentielle date que sur quels pays seraient potentiellement concernés.

