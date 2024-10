La fondation Free lance un appel pour financer des projets numériques jusqu’à 20 000€

Comme elle le fait régulièrement, la fondation d’entreprise Free annonce le lancement d’un nouvel appel à projet qui concerne cette fois-ci l’utilisation d’Internet par les enfants.

La Fondation Free nous informe qu’elle lance aujourd’hui un nouvel appel à projet visant à soutenir les initiatives qui favorisent un usage responsable et sécurisé d’Internet pour les enfants. Cet appel à projet est à destination des acteurs qui agissent pour sensibiliser les enfants, les parents et les éducateurs aux bonnes pratiques numériques pour assurer la protection des enfants en ligne.

Cet appel à projet s’inscrit dans le cadre des actions de la Fondation en faveur de l’inclusion numérique et de la protection des personnes vulnérables. La Fondation s’adresse donc aux organismes sans but lucratif et d’intérêt général agissant en faveur ou ayant un projet en rapport avec la thématique « Sensibilisation et éducation aux bonnes pratiques numériques pour protéger les enfants en ligne ».

La finalité du projet déposé devra placer le numérique comme levier d’action face aux problématiques liées à l’éducation à la sécurité en ligne à destination des enfants. Le soutien concernera exclusivement les structures associatives pour des projets à but non lucratif.