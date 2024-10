Bouygues Telecom augmente les débits et les prix de ses offres Bbox

Bouygues Telecom remanie sa gamme d’offres fibre avec des débits boostés et certains prix en hausse.

Après avoir lancé sa gamme B.Ig récemment pour les offres box + mobile, Bouygues Telecom voit les choses en grand et enrichit ses offres fibre avec des débits plus importants. Pour certaines, cela s’accompagne d’une hausse de prix.

L’offre d’entrée de gamme reste au même tarif, (19.99€/mois pendant un an puis 32.99€/mois), mais voit son débit passer de 400 Mbit/s à 600 Mbit/s en symétrique. Le reste de l’offre ne change pas, toujours pas de télévision incluse et une box WiFi 5.

L’opérateur donne un coup de boost à son offre de milieu de gamme : la Bbox Must voit son débit descendant doublé, atteignant 2 Gbit/s et du côté des débits montants, elle passe de 700 à 900 Mbit/s. Cependant, le prix est aussi revu à la hausse après un an, il passe de 39.99€/mois à 41.99€/mois (34.99€/mois la première année).

Enfin, la Bbox Ultym atteint finalement les 8 Gbit/s en téléchargement, contre 2 Gbit/s auparavant. En upload, l’offre propose désormais 1 Gbit/s. Le prix grimpe de 2€ sur le tarif finale et atteint 49.99€/mois, avec une première année à 42.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox