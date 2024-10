Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom “prudents” face à l’avancée technologique des réseaux

Face aux challenges à relever pour l’avenir des réseaux de télécomunications, les opérateurs ne sont pas pressés selon l’Arcep.

Outre les normes et les technologies de communication, les réseaux télécoms font face à un changement dans leur fonctionnement même. L’Arcep souilgne ainsi l’enjeu autour de “l’informatisation des télécoms”, une thématique prenant de plus en plus d’importance.

SFR ou Orange pourraient ainsi externaliser certaines infrastructures, au moins en partie, à des géants du cloud comme Amazon ou Microsoft. Cette externalisation permet une flexibilité qui “pourrait faire baisser les coûts d’exploitation des réseaux”, selon le régulateur des télécoms. Mais pour les opérateurs, rien ne presse.

Si tout metttre dans le cloud n’a rien de nouveau dans beaucoup d’industrie, les opérateurs ne s’y précipitent pas. L’Arcep note ainsi une “prudence” et si Orange, Free et consorts n’hésitent pas à tester des nouvelles technologies, ils seraient plutôt entraînés par leurs fournisseurs d’équipements plutôt que par leur volonté propre. Parmi les raisons données derrière cette circonspection, les premiers déploiements de réseaux dans le cloud ont eu quelques problèmes avec une consommation énergétique plus importante, des pertes de performances, un intégration complexe… Des “péchés de jeunesse”, indique Patrick Lagrange, chef de l’unité Fréquences et technologies à l’Arcep, qui estime que les bénéfices se mesureront dans la durée.

Autre problématique : « la mise en nuage des fonctions réseaux est susceptible de soulever des enjeux de souveraineté dans la mesure où celles-ci pourraient entrer dans le champ d’application de réglementations étrangères ». Si l’Arcep ne voit “pas de risque majeur” en l’état actuel des choses, les opérateurs pourraient être frileux à perdre une certaine souveraineté. Sans compté l’évolution possible des marchés avec une informatisation croissante des réseaux, qui fait craindre aux opérateurs l’arrivée de “nouveaux opérateurs”.

Source : Les Echos

