Free Mobile propose un nouveau smartphone abordable dans un pack intéressant

Vous pouvez vous procurer le Honor 200 Smart avec des écouteurs sans-fil inclus chez Free Mobile.

Lancé très récemment en Europe, le Honor 200 Smart propose un solide rapport qualité-prix pour un tarif assez abordable. Pour ne rien gâcher, il est proposé chez Free Mobile dans un pack avec des Choice Earbuds x7i et une offre de remboursement de 20€.

Vous pouvez vous procurer ce pack pour 199€ ou, en passant par Free Flex, en réglant 39€ à la commande puis 5.99€/mois pendant 24 mois. L’option d’achat est de 16€.

Le Honor 200 Smart se voit comme une solide proposition d’entrée de gamme. Il est doté d’un écran LCD TFT de 6,8 pouces d’une résolution de 2 412 × 1 080 pixels. Il embarque un processeur Snapdragon 4 Gen 2 ainsi que 4 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, soit des capacités suffisantes pour les tâches quotidiennes. Pour la photo, comptez deux caméras arrière : une caméra principale de 50MP et un capteur de profondeur de 2MP. La caméra frontale a une résolution de 5 MP et convient pour les selfies et les appels vidéo. Une assez bonne autonomie est à prévoir avec une batterie de 5200 mAh avec une charge rapide de 35W.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox