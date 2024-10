Abonnés mobile Sosh, surveillez vos messages, Orange vous fait peut-être un joli cadeau

Après avoir enrichi ses offres fixe, Orange envoie actuellement un SMS à des abonnés Sosh pour les prévenir d’un enrichissement sans surcoût de leur forfait mobile.

C’est Noël avant l’heure chez l’opérateur historique. Des abonnés Sosh au forfait 5G reçoivent depuis quelques heures un SMS leur annonçant un enrichissement important de leur offre mobile, qui passe de 140 Go d’internet mobile à 200 Go. Même le volume de data utilisable depuis l’Europe et les DROM évolue, avec 10 Go supplémentaires pour atteindre les 35 Go.

Une bonne nouvelle d’autant qu’à en croire le lien fourni par l’opérateur, cet enrichissement est automatique et sans surcoût ni limite de temps. Et pour ceux ayant opté pour le forfait Sosh 140 Go 5G à 20.99€, il leur est directement proposé de passer par leur espace abonné pour basculer vers l’offre 200 Go au même prix que leur forfait actuel.

Une bonne surprise, Orange, SFR et Bouygues ayant l’habitude d’enrichir les forfaits de leurs abonnés pour justifier une hausse de tarif, cette fois, c’est sans arrière-pensée que les abonnés Sosh peuvent profiter de ce petit cadeau.

Source : Mac4Ever

