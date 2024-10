Bouygues Telecom signe un nouveau partenariat avec OVHcloud

La branche entreprise de Bouygues Telecom s’associe avec OVHcloud pour permettre aux entreprises de taille intermédiaires (ETI) d’accéder facilement au cloud hybride.

Bouygues Telecom Entreprises, un leader des services de télécommunications et d’infrastructures IT pour les entreprises, enrichit son portefeuille en intégrant les solutions cloud d’OVHcloud, le leader européen du cloud et un acteur mondial incontournable. Dans un contexte où la transformation digitale est devenue essentielle pour les organisations, ce partenariat permet aux entreprises de mettre en place une stratégie cloud adaptée, basée sur des infrastructures dédiées et sécurisées, couvrant toutes les étapes du déploiement, de la migration à la maintenance.

Un accompagnement sur mesure pour relever les défis du cloud hybride

Le cloud hybride, qui combine cloud privé et cloud public, “est aujourd’hui utilisé par 88 % des entreprises“, affirme Bouygues Telecom en raison de ses nombreux avantages, notamment l’optimisation des ressources, la gestion des données sensibles et la réduction des coûts d’infrastructure. Cependant, sa gestion peut s’avérer complexe, surtout pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Ce partenariat vise à accompagner les entreprises dans la mise en place de leur environnement cloud hybride. Grâce à la solution Hosted Private Cloud d’OVHcloud, hébergée dans des datacenters sécurisés en Europe, les entreprises bénéficieront d’une infrastructure dédiée associée à des services critiques tels que le Plan de Reprise d’Activité (PRA) ou le Backup as a Service (BaaS), assurant une continuité de service optimale.

Un support expert et complet pour une migration réussie vers le cloud

Les entreprises clientes de Bouygues Telecom Entreprises profiteront d’un support global, grâce aux experts du Centre d’Excellence Cloud. Ce centre fournit un accompagnement complet : depuis l’audit des infrastructures existantes jusqu’à la migration des applications, en passant par la gestion des infrastructures et des services managés. L’objectif : assurer une transition fluide et sécurisée vers le cloud hybride, tout en maximisant la résilience et la sécurité IT.

Avec ce partenariat stratégique, Bouygues Telecom Entreprises et OVHcloud unissent leurs forces pour offrir aux entreprises des solutions cloud hybrides performantes, sécurisées et adaptées aux enjeux de la digitalisation.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox