Oqee : Free demande leur consentement à ses abonnés pour “stocker et accéder” à certaines données personnelles avec ses 870 partenaires

Les abonnés Free sont invités à accepter ou refuser de donner leur consentement autour de l’accès à leurs données de géolocalisation et d’identification à des fins telles quel les publicités et contenus personnalisés.

Afin de proposer des publicités et contenus personnalisés, mais aussi mesurer la performance de ceux-ci et traiter les données d’audience et le développement des produits, l’application TV de Free, Oqee, propose depuis le 2 décembre à des abonnés de donner leur consentement au nom directement à l’ouverture de l’application TV sur plusieurs supports comme ici dans sa version iOS.

“Avec votre consentement, nous et nos partenaires utilisons l’espace de stockage du terminal pour stocker et accéder à des données personnelles telles que des données de géolocalisation précises et d’identification par analyse du terminal”, annonce l’opérateur, et de préciser qu’il sera possible à tout moment de “retirer votre consentement ou vous opposer au traitement des données sur la base de l’interêt légitime depuis le menu de l’application”.

L’opérateur permet également de définir ses propres préférences de consentement pour chaque partenaire individuellement, lesquels sont au nombre de 870: “il suffira de cliquer surke nom d’un partenaire pour obtenir plus d’informations sur ce qu’il fait, les données qu’il récolte et comment il les utilise.” Les abonnés peuvent ainsi accepter ou refuser de donner leur consentement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox