Après avoir offert l’accès à ses chaînes, Canal+ propose de “prolonger l’expérience” aux abonnés Freebox Ultra, mais ce n’est pas gratuit

Des chaînes Canal+, Apple TV+ et Paramount+ à seulement 7€/mois sans engagement, Canal+ démarche les abonnés Freebox Ultra avec son offre exclusive.

“On continue de vous gâter”, dans un nouveau courriel envoyé aux abonnés Freebox Ultra de Free, Canal+ vient aux nouvelles et ne perd pas le nord : “Nous espérons que vous avez profité pleinement de votre accès, sans frais supplémentaires, aux chaînes du Groupe CANAL + jusqu’au 30 novembre 2024. Pour continuer de profiter, immédiatement et sur vos appareils, de grands évènements sportifs, des films et séries incontournables, des créations originales Apple TV+ et Paramount + ainsi que du service à la demande*… Ne bougez pas ! On prolonge le plaisir en vous proposant l’offre Canal+ à seulement 7€/mois au lieu de 22,99€/mois, avec abonnement mensuel “.

Proposée depuis le lancement de la Freebox Ultra fin janvier 2024, cette offre exclusive aux abonnés à cette box et sans engagement, s’est depuis enrichie d’Apple TV+ et Paramount+ inclus. Outre la chaîne Canal+, cet abonnement permet aussi l’accès aux déclinaisons Canal+ Box Office, Grand Ecran, Sport 360, Séries, Docs et Kids. Les fonctions Multi Live, start-over jusqu’à 8 heures en arrière, mode Expert et 2 utilisateurs simultanés sont également comprises.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox