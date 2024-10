XHamster, Tukif… la justice ordonne à Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom de bloquer quatre sites pornographiques

La cour d’appel de Paris ordonne aujourd’hui le blocage de plusieurs sites pornographiques en raison de l’absence de contrôle d’âge.

Les opérateurs sont tenus de procéder au blocage des sites XHamster, Tukif, Mrsexe, Iciporno “dans un délai de quinze jours“, selon l’arrêt publié aujourd’hui par la cour d’appel de Paris, suite à une saisie par deux associations de protection de l’enfance.

Le coeur du problème réside dans un manque de mesures restrictives empêchant les mineurs d’accéder aux contenus de ces plateformes. “Privilégier la protection de la vie privée des consommateurs majeurs” est “incompatible avec le droit des mineurs à être protégés de l’accès” à “des contenus inappropriés à leur âge, susceptibles de mettre en péril leur construction intime, de contribuer à des phénomènes addictifs et de favoriser la diffusion d’une image inexacte et dégradée de la sexualité“, indiquent ainsi les magistrats. L’Arcom vient d’ailleurs récemment de publier des règles strictes pour ces sites web afin qu’ils mettent en place une solution pérenne, et commencent si nécessaire par vérifier l’âge d’un visiteur via sa carte bancaire.

D’autres sites, plus importants dont Pornhub, YouPorn, Redube et Xnxx sont également sur un siège éjectable. Cependant, la justice a tout d’abord appliqué cette sanction à des sites n’étant pas hébergés au sein de l’UE. Pour le reste, les juges sont en attente d’une réponse de de la Cour de justice de l’Union européenne pour rendre leur décision.

Source : AFP

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox