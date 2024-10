Orange assure proposer la connexion fibre la plus fiable “même quand tout va de travers”

Orange dévoile sa stratégie autour de ses réseaux fibre dont la stabilité et fiabilité sont aujourd’hui saluées par le régulateur des télécoms.

En marge de la montée en débit dans ses offres Livebox fibre sans surcoût le 10 octobre, Orange n’a pas manqué de mettre en avant la fiabilité qu’il juge presque sans faille de son réseau FTTH. Dans une nouvelle communication accompagnée d’un nouveau clip vidéo, l’opérateur, en se basant sur les dernières données publiées par l’Arcep, annonce se distinguer une fois de plus sur le marché . L’opérateur historique occupe huit des dix premières places du classement des meilleurs réseaux fibre en France, notamment en raison d’un taux de panne particulièrement faible. Cette performance témoigne selon lui de son engagement à offrir une connexion stable avec des interruptions de service limitées,

L’anticipation au coeur de la stratégie d’Orange

Pour en arriver là, Orange suit une stratégie qui repose en grande partie sur l’anticipation. L’opérateur adopte une approche proactive en prévoyant un nombre de connexions fibre supérieur au nombre de logements existants dans certaines zones. Cela permet, en cas de panne, de proposer une solution alternative pour reconnecter rapidement les utilisateurs. De plus, il dimensionne son réseau pour accueillir les nouvelles constructions et zones d’aménagement, même dans les territoires en pleine expansion.

Le choix des matériaux utilisés pour son infrastructure est aussi un argument à faire valoir. En privilégiant des équipements fabriqués en Europe et en France, Orange annonce être en capacité de répondre à des critères stricts de qualité, mais aussi de réduire son empreinte carbone tout en optimisant les délais de livraison. Tout cela contribue à la robustesse et à la fiabilité de son réseau fibre.

Le réseau Fibre Orange : une connexion fiable même quand tout va de travers 🧡 — Orange France (@Orange_France) October 17, 2024

Orange met aussi un point d’honneur à contrôler chaque étape du déploiement de son réseau, précise-t-il, de quoi lui permettre de vérifier l’éligibilité de 100 % des adresses avant l’ouverture commerciale de la fibre, garantissant ainsi une couverture maximale et en tout logique une qualité de service plutôt à la hauteur des attentes. Enfin, la surveillance influe sur la fiabilité du réseau. Orange annonce une surveillance de ses réseaux 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet une réactivité en cas de problème. Grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses processus de maintenance prédictive, l’opérateur est capable de détecter et de résoudre rapidement les dysfonctionnements. Par ailleurs, il collabore avec les autres opérateurs pour assurer la remise en conformité des armoires de rue et réduire ainsi les débranchements involontaires de la fibre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox