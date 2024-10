Free facilite désormais la souscription à une offre Canal+ pour ses abonnés Freebox

Les abonnés Freebox peuvent à présent passer par leur espace abonné pour accéder aux différentes offres Canal+ et y souscrire via un parcours dédié et sécurisé.

Un nouvel accès aux offres de la filiale de Vivendi. Partenaire de longue date, Free et Canal+ entretiennent une relation rapprochée, en attestent l’inclusion de TV by Canal dans les abonnements Freebox Révolution, Delta et Ultra ou encore l’avantage Canal+ la Chaîne en Live intégré dans l’offre la plus haut de gamme de Free.

Aujourd’hui, pour ceux, comme par exemple les abonnés Freebox Pop ,qui souhaiteraient s’abonner à une offre Canal+ sans passer par l’interface TV de leur box et ainsi prendre le temps de lire un descriptif plus détaillé de chacun des abonnements proposés, Free intègre une nouvelle rubrique sur son espace abonné Freebox, dans la section “Télévision.”

Baptisée sobrement Canal+, celle-ci permet en un clic d’accéder aux offres de Canal+. “En cliquant sur le bouton « S’abonner à CANAL+ » vous souscrivez directement auprès de groupe Canal+. La résiliation s’effectuera directement auprès du groupe sur votre Espace Client Canal+”, précise toutefois l’opérateur. En cliquant, les abonnés seront redirigés vers une page “https://partenaires.canalplus.com/free”.

Sur celle-ci, plusieurs offres sont proposées comme “Canal+ et Pass Coupes d’Europe” à 29,99€/mois pendant 12 mois puis 37,99€/mois, ou encore l’abonnement standard Canal+ avec Paramount+et Apple TV+ inclus à 19€99/mois pendant 12 mois, puis 27,99€/mois avec engagement de 24 mois. Plusieurs étapes sont ensuite à suivre, il sera notamment demandé de saisir des informations concernant votre abonnement Freebox pour finaliser votre souscription. Le parcours est sécurisé et entièrement dédié aux clients Free.

