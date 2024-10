Freebox Files : des améliorations sur Android pour les abonnés qui aiment stocker beaucoup de fichiers

Free continue d’enrichir l’expérience utilisateur avec sa dernière mise à jour de l’application Freebox Files. De nouvelles fonctionnalités améliore la navigation sur Android.

Après iOS, Free a déployé ce mois-ci une nouvelle version de son application Freebox Files sur Android. Celle-ci introduit un bouton de défilement rapide qui permet aux utilisateurs de parcourir leurs dossiers et fichiers en un clin d’œil, idéal pour ceux ayant une grande quantité de fichiers stockés.

Par ailleurs, la sélection de plusieurs fichiers est désormais simplifiée. D’un simple glissement du doigt, les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs éléments, une fonctionnalité qui améliore la fluidité de gestion des fichiers. Enfin, le glisser-déposer permet de déplacer des fichiers d’un dossier à un autre de façon plus intuitive, rendant l’organisation des contenus plus naturelle et rapide.

Outre les nouvelles fonctionnalités, cette version inclut aussi des corrections de bugs visant à améliorer la stabilité de l’application. Les utilisateurs peuvent ainsi profiter d’une expérience plus stable, sans les interruptions parfois rencontrées lors de l’utilisation intensive de l’application.

L’application Freebox Files permet aux abonnés Freebox de gérer facilement leurs fichiers multimédias : photos, vidéos, documents peuvent être ajoutés, consultés et sauvegardés directement sur le disque dur de la Freebox ou tout périphérique de stockage externe compatible. Cette accessibilité à distance offre aux abonnés un moyen pratique de sauvegarder leurs souvenirs et de les consulter où qu’ils soient, transformant la Freebox en un véritable centre de stockage personnel.

