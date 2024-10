Free vous révèlera bientôt s’il séduit toujours plus qu’Orange, Bouygues et SFR malgré leurs offensives

Le rendez-vous est pris. Le groupe français de télécommunications, Iliad, a dévoilé la date de publication de ses résultats financiers et commerciaux pour le troisième trimestre 2024. Il s’agira du 14 novembre prochain. Le communiqué de presse, qui sera publié à 8h00, sera suivi d’une présentation investisseurs à 14h00, permettant aux analystes d’évaluer de plus près la performance du groupe et d’obtenir des indications sur les perspectives de fin d’année. Au cours du 1er semestre 2024, la maison-mère de Free est devenue le 5e groupe télécoms européen et a maintenu son leadership de croissance avec un chiffre d’affaires en hausse de 10,3%. Le groupe a recruté plus d’1,3 million nouveaux abonnés mobile et fixe sur l’ensemble de ses géographies, dont 621 000 au second trimestre pour un total de 50 millions de clients. Ces performances ont conduit à une forte amélioration de sa rentabilité avec l’ambition d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros en 2024. Lors des 6 premiers mois de l’année, Free a lui maintenu une trajectoire de croissance très soutenue à +9,6% (+9,1% au 2nd trimestre), Play en Pologne progresse de 12,0% (+10,3% au 2nd trimestre) et Iliad Italia reste sur une bonne dynamique à +11,5% (+10,2% au 2nd trimestre) conservant sa place de leader des recrutements de nouveaux abonnés Mobile pour le 25ème trimestre consécutif

Lors du 3e trimestre, le marché et les analystes s’attendent à ce que Iliad continue sur sa lancée. En France, les regards seront rivés sur les performances de Free qui doit désormais faire face à une concurrence plus agressive en particulier sur le mobile où une guerre des prix a été initiée par ses concurrents. Poussé par le succès commercial de la Freebox Ultra dévoilée en janvier et par le respect de son engagement de prix inchangés sur ses deux offres historiques (Forfait 2€ et Forfait Free à 19,99€/mois), Free a maintenu son leadership lors du second trimestre sur les deux segments, une place de 1er recruteur sur les recrutements de nouveaux abonnés acquise en 2022 et conservée depuis. Sur le mobile, Free avait profité de la hausse des prix de ses concurrents dans un contexte l’inflationniste et de la perte massive d’abonnés de SFR en 2023 et en 2024. Pour l’heure, seul Orange a dévoilé ses chiffres pour le 3e trimestre. L’opérateur historique a recruté 83 000 abonnés sur le mobile et a stoppé l’hémorragie sur le fixe en passant dans le vert pour la première fois depuis plus d’un an avec le gain de 6000 clients.