L’offre sexy de Bouygues Telecom pas si parfaite, Free se fait attendre… Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Une ombre au tableau de la B&You Pure Fibre

Plus que séduisante sur le papier, l’offre 100% 8 Gbit/s, sans TV ni téléphonie de Bouygues Telecom, pose problème à certains abonnés qui ne peuvent profiter de ces débits alors qu’ils sont pourtant éligibles. De quoi ternir l’image de l’offre…

Encore de l’attente pour les abonnés Freebox…

Des premiers indices apparus sur l’espace abonné Freebox présagent d’une possibilité de commander un Backup 4G avec un abonnement Freebox Pop. Cette solution d’internet de secours a le mérite d’être assez intéressante, mais semble encore assez incomprise par certains abonnés…

Les calculs sont-ils bons chez DAZN ?

Après diverses promotions lancées depuis l’été dernier en réponse à des prix jugés excessifs (jusqu’à 40€/mois), DAZN débute l’année 2025 avec une nouvelle proposition pour les amateurs de sport : un “Pass mi-saison” à 69 euros, permettant d’accéder à une large variété de contenus sportifs jusqu’à fin juillet, y compris la Ligue 1 jusqu’à son terme (18 mai). L’offre est disponible jusqu’au 3 février prochain, annonce un communiqué. Mais la question reste : pourquoi payer pour des mois où les matches ne sont pas diffusés ?

La fin du cuivre arrive, il faudra être prêts !

Si la fermeture technique du réseau cuivre n’est pas remise en cause et devrait bien être effective en 2030, l’arrêt de commercialisation des offres ADSL subira quelques retards, au moins localement. Mais certains n’y croient pas trop et considèrent que de nombreux foyers se verront obligés de passer à une autre solution pour le THD.

Des pubs innovantes, mais des pubs quand même…

TF1 a des projets pour sa plateforme de streaming et veut lancer de nouveaux formats publicitaires, mais aussi rallonger la diffusion des spots déjà présents. Mais même si les formats sont innovants, la pub reste assez mal aimée, surtout si TF1+ passe à 6 minutes par heures !

