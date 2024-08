Les nouveautés de la semaine chez Free et Free Mobile : cadeau en approche sur la Freebox, offre spéciale sur l’Ultra, etc.

Canal+ a lancé cette semaine une offre spéciale réservée aux abonnés Freebox Ultra. Ceux-ci peuvent bénéficier de toutes les chaînes Canal+, de Canal+ à la demande ainsi que de Apple TV+ pour 7€/mois. Cette offre est valable durant 1 mois et passe ensuite à 22,90€, mais est sans encagement et peut donce être résiliée à la fin du mois. Plus d’infos…