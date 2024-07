Free Mobile : nouvelles promos sur les derniers smartphones haut de gamme de Honor

Les Honor 200 et 200 Pro bénéficient de plusieurs offres de remboursement combinées permettant d’économiser au moins 150€.

Si vous avez besoin d’un nouveau téléphone performant sans faire exploser votre budget avant les vacances, les Honor 200 et 200 Pro, qu’ils soient seuls ou en pack, sont proposés avec deux offres spéciales limitées dans le temps. Une ODR de 100€ proposée par le fabricant chinois, qui peut être activée en suivant les démarches indiquées dans cette brochure, est ainsi disponible jusqu’au 15 août prochain.

Ajouté à cela, Free propose sa propre offre de remboursement sur facture, à hauteur de 68€ pour le Honor 200 Pro et le pack Honor 200 Pro & Marshall Major IV. Pour le modèle moins prémium et le pack Honor 200 & Earbuds X6, cette offre baisse à 50€, mais en cumulant les deux offres, vous pouvez ainsi économiser au moins 150€ sur des smartphones dont le prix oscille entre 549 et 749€.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox