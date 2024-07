Ligue 1 : l’offre de droits TV de DAZN entérinée, l’abonnement devrait coûter moins cher que prévu

Les affiches que diffusera DAZN ont été choisies et le prix de son abonnement incluant la Ligue 1 a finalement été revu à la baisse.

Alors que le championnat reprend dans deux semaines, le dossier des droits continue d’avancer à travers des négociations. DAZN, la plateforme britannique de streaming sportif, obtient huit matches sur neuf pour un montant de 400 millions d’euros annuels en moyenne, lors des cinq prochaines saisons avec une clause de sortie prévue au bout de deux ans si le seuil de 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint.

Une première étape de franchie, d’autant que d’après les informations de l’Équipe, si la plateforme prévoyait initialement un abonnement entre 30 et 40€ pour rentabiliser son investissement, l’abonnement proposant l’accès à ces matches devrait finalement se lancer autour de 25€/mois. Il reste encore à finaliser l’offre de beIN Sports pour le dernier match. Cette dernière, à hauteur de 100 millions sur cinq ans n’a pas encore été acceptée par le conseil d’administration de la LFP. Cependant, selon une source de l’AFP, cela devrait plutôt bien se passer et beIN prévoirait ainsi le versement de droits télé à hauteur de 80% et un second approt de 20% amené par des sponsors Qataris pour les clubs.

