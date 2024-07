Bouygues Telecom recrute davantage sur le mobile et stabilise ses ventes sur le fixe

Bouygues Telecom s’affiche plutôt en forme pour le second trimestre 2024, avec des recrutements en hausse sur le mobile et une hausse du chiffre d’affaires de 5%.

Après Orange, c’est au tour de Bouygues Telecom de dévoiler les résultats du premier semestre de l’année 2024. L’opérateur garde un rythme assez similaire entre les deux trimestres sur le fixe mais a recruté davantage sur le mobile sur les trois derniers mois.

À fin juin 2024, le parc forfait Mobile hors MtoM compte 15,6 millions de clients, grâce au gain de 76 000 nouveaux clients sur le semestre (dont +59 000 sur le deuxième trimestre), à comparer à un gain de 109 000 nouveaux clients au premier semestre 2023, dans un marché en croissance plus modérée. L’ABPU Mobile est stable sur un an, et depuis le quatrième trimestre 2023, à 19,7 € par client par mois, “les tensions persistantes sur le pouvoir d’achat entraînant une migration de clients vers des forfaits plus économiques. Si l’intensité concurrentielle perdurait, elle pourrait entraîner une baisse de l’ABPU Mobile d’ici la fin de l’année 2024” explique Bouygues.

Le parc fixe comprend au total 5,0 millions de Bbox, soit 70 000 de plus qu’à fin décembre 2023 avec 32 000 nouveaux clients recrutés sur le deuxième trimestre. Concernant la fibre, le parc de clients FTTH atteint 3,8 millions d’abonnés à fin juin 2024, l’opérateur ayant attiré 249 000 nouveaux clients sur le premier semestre dont 115 000 sur le deuxième trimestre, dans un marché en croissance. Une légère baisse de recrutement par rapport au premier trimestre donc, alors qu’Orange affiche une grande forme sur ce segment avec 261 000 nouveaux abonnements. La part des clients Fixe bénéficiant d’une ligne FTTH continue d’augmenter et atteint 77%, contre 69% un an auparavant. Sur un an, l’ABPU Fixe augmente de 2,5 € à 33 € par client par mois, grâce à la poursuite du déploiement de la fibre et à la bonne qualité de son réseau et de ses équipements Fixe.

Le chiffre d’affaires facturé aux clients ressort à 3,1 milliards d’euros, en hausse de 5% par rapport au premier semestre 2023. Le chiffre d’affaires Services progresse de 4% sur un an. Au total, le chiffre d’affaires de l’opérateur est en repli de 1% par rapport à fin juin 2023, impacté par un moindre chiffre d’affaires Autres (- 16% sur un an), composé principalement du chiffre d’affaires Terminaux, Accessoires et Travaux

