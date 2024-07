Encore une semaine pour profiter de 6 chaînes cinéma offertes sur la Freebox

Profitez de 6 chaînes cinéma gratuitement sur la Freebox.

Si vous n’êtes pas au courant, sachez que pour le début de cet été, Free voux offre l’accès au pack Ciné Pop, jusqu’au 31 juillet. Celui-ci comprend 6 chaînes cinéma, que vous pouvez retrouver dès maintenant et gratuitement, sans aucune manipalation à réaliser, il suffit de se rendre sur les canaux idoines :

Drive in Movie channel : canal 120

Cette chaîne diffuse des films, séries et autres programmes vintages américains en VO et VF. Vous pouvez y retrouver de grands classiques d’Hollywood : westerns, films d’action, dessins animés, comédies musicales, science-fiction, etc…

CinéNanar+, canal 125 : La chaîne d’action 24/7

Au programme : de l’action, des combats, de la science-fiction, des dinosaures et toutes autres créatures.

Le meilleur du nanar vous attend ! Découvrez un mélange savoureux de films catastrophes, d’action, de combat et de science-fiction, avec une pincée de dragons, dinosaures et autres monstres. Des moments inoubliables garantis !

Emotion’L+ canal 127 : Vivez l’émotion au féminin

Un équilibre entre comédies romantiques et le meilleur des drames mettant les femmes au coeur de l’histoire.

Vivez l’émotion au féminin avec notre sélection de films et séries françaises et internationales mettant la femme à l’honneur. Drame, thriller, comédie romantique, telenovela : des histoires captivantes avec des héroïnes fortes et inspirantes.

Scream’IN+ canal 129: Frissonnez en un rien de temps

Plongez du côté obscur du cinéma avec au programme de l’horreur, du gore, des zombies et bien d’autres monstres

Dédiée au côté obscur du cinéma et de la télévision, la chaîne Scream’In propose des films d’horreur en tout genre : épouvante, gore, zombies, paranormal, etc. Retrouvez régulièrement de nouvelles pépites inédites en France.

CinéWestern+, canal 126 : Explorons le Far West

Bienvenue au Saloon … Au programme : de la poudre, des duels, des cow-boys et beaucoup d’aventures !

La chaîne des grands succès du Western vous propose une sélection variée et captivante : des films de western spaghettis, des classiques inoubliables du cinéma américain, des titres inédits, et même des versions colorisées de vos favoris.

Fréquence novelas+, canal 128 : Vivez la passion novelas

Immergez-vous au cœur des romances novelas, du drame au parfait coup de foudre.

Chaîne dédiée aux fans de feuilletons, proposant de grandes histoires d’amour, de combat, de vengeance et de chagrin d’amour. Chaque jour, découvrez un nouvel épisode de vos telenovelas préférées, remplis de rebondissements et d’émotions intenses.

Toutes ces chaînes sont donc offertes aux abonnés depuis la Freebox ou OQee jusqu’à la fin du mois. Pour en bénéficier, il n’y a aucune manipulation à réaliser, il suffit de se rendre sur les canaux idoines durant le mois de juillet.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox