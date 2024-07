Scaleway, filiale d’Iliad, signe un partenariat avec WeScale pour la mise en place de son architecture cloud

Un partenaraiat stratégique signé par la filiale cloud d’Iliad.

WeScale, entreprise de services numériques spécialisée dans la modernisation des architectures numériques, a annoncé aujourd’hui la mise en place d’un partenariat avec Scaleway, Cloud Provider français fondé par Xavier Niel et filiale d’Ilad. Parmi ses 300 fournisseurs, Scaleway a choisi WeScale comme partenaire majeur pour la mise en œuvre de son architecture cloud auprès de ses clients.

Cette collaboration stratégique renforce l’engagement des deux entreprises à offrir une expertise cloud de pointe pour la modernisation des systèmes d’information de leurs clients. Fondée en 2015, WeScale accompagne les décideurs et leurs équipes dans la transformation numérique, en mettant l’accent sur le développement, un cloud responsable et éthique, le soutien aux innovations technologiques, et la formation.

Historiquement, WeScale et Scaleway ont travaillé ensemble pour coconstruire la formation “Scaleway Foundations” destinées à apprendre la construction, l’exploitation et l’optimisation des architectures cloud de Scaleway. Le succès de ces formations a mis en lumière l’excellence technique de WeScale, reconnue aujourd’hui par Scaleway pour son expertise avérée dans la modernisation réussie de l’architecture informatique de plus de 250 clients.

