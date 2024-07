Orange stabilise ses pertes d’abonnés sur le fixe et a recruté plus de 100 000 nouveaux clients mobiles grâce à Sosh

L’opérateur historique dévoile aujourd’hui ses résultats pour le premier semestre 2024. Les ventes sur le mobile se portent bien mieux au second trimestre et l’opérateur a perdu assez peu d’abonnés sur le fixe par rapport au premier trimestre.

“Orange réalise un très bon premier semestre avec des résultats solides qui nous permettent de confirmer la guidance du Groupe” affirme Christel Heydemann en présentant les résultats d’Orange ce matin. Le groupe jouit d’une hausse du chiffre d’affaires de 0.9%, grâce à une croissance des services de détail (+2,4% ou +182 millions d’euros) et à une moindre baisse des services aux opérateurs (-7,9% ou -128 millions d’euros) notamment liée à la hausse des tarifs de dégroupage et de génie civil en France au 1er trimestre.

Sur le territoire Hexagonal, l’opérateur a ainsi enregistré un chiffre d’affaires de 4.396 milliards d’euros, en hausse de 0.3%. La progression des services de détail (+1,3% ou +37 millions d’euros), des ventes d’équipement (+5,5% ou +16 millions d’euros) et des autres revenus (+16,8% ou +27 millions d’euros) compense la baisse attendue des services aux opérateurs (-5,7% ou -66 millions d’euros), qui a été atténuée par la hausse des tarifs du dégroupage et du génie civil au premier trimestre. Ce dernier point fait encore l’objet de critiques de la part de plusieurs opérateurs.

Commercialement, l’opérateur se trouve en meilleure forme qu’au début de l’année. Alors qu’il recrutait à peine 9000 nouveaux clients mobiles sur le fixe au T1, les ventes nettes du 2ème trimestre sur ce segment s’élèvent à 104 000, notamment grâce à une bonne dynamique de la marque Sosh. Le taux de résiliation a baissé et est passé à 11.4% (contre 12.7% au trimestre précédent. L’opérateur continue de perdre des abonnés sur le fixe, mais dans une moindre mesure : s’il perdait plus de 40 000 clients entre janvier et mars 2024, d’avril à juin les pertes n’ont été que de 4000 et l’opérateur affiche une très bonen dynamique sur la fibre avec 261 000 nouveaux clients. Au 30 juin 2024,38.9 millions de foyers étaient raccordables à la fibre d’Orange.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox