Free annonce de nouveaux tarifs pour les appels mobile

Comme chaque année, Free fait évoluer ses tarifs en fonction des accords négociés avec les pays concernés.

Free vient d’envoyer un mail à ses abonnés mobile pour les informer des évolutions de la grille tarifaire. Ces évolutions prendont effet à compter du 12 septembre 2024.

Le tarif des appels émis depuis qui évoluent à partir du 12 septembre :

• Chypre du Nord et la Turquie vers ces pays et la France métrop. sera de 1,49€/min ;

• l’Algérie vers l’Algérie et la France métrop. sera de 1,17€/min ;

• le Brésil, la Chine, les Emirats arabe unis, l’Inde, le Mexique, le Sénégal, la Thaïlande et la Tunisie vers ces pays, la France métrop., l’Europe et DOM et le reste du monde sera de 2,99€/min.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox