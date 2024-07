Réseaux fixe : débouté par l’Arcep, un opérateur appelle ses concurrents à continuer à lutter contre l’augmentation des prix d’Orange

Déçu par l’arbitrage de l’Arcep, Netalis appelle ses confrères à continuer à chercher des moyens de faire en sorte que les tarifs d’accès au génie civil d’Orange baissent.

L’opposition à la hausse des prix d’accès au génie civil d’Orange doit continuer pour Netalis. L’opérateur, et il n’était pas le seul, avait fait connaître son mécontentement en demandant à reporter au 1er mars 2025 cette hausse tarifaire, et à la lisser en plusieurs échéances sur l’ensemble du cycle d’analyse de marché 2024-2028. Une décision qui était dans le spectre des actions possibles de l’Arcep et sa formation dédiée à la résolution des différends s’est ainsi penché sur le dossier. Les demandes formulées par Netalis à titre principal visaient notamment à prévoir au contrat un préavis minimum de 12 mois pour toute évolution tarifaire dépassant le niveau de l’inflation constaté les 12 derniers mois et un lissage de ces hausses tarifaires, déterminé en fonction de leur ampleur, en plusieurs échéances annuelles sur l’ensemble du cycle d’analyse de marché.

Des demandes finalement rejetées par l’Arcep, ce dont a pris connaissance l’opérateur. Mais une réaction a vite été publiée par son président Nicolas Guillaume sur Linkedin qui déplore une “interprétation pour le moins conservatrice par l’Autorité de l’échec des discussions, alors que pour la plupart des autres dossiers ne relevant pas de l’urgence l’Arcep considère qu’une absence de réponse dans les délais impartis suffit à caractériser un échec des discussions“.

Si l’action de Netalis a échoué, “Netalis appelle ses confrères impactés par cette hausse des coûts d’usage du Génie Civil d’orange, mais aussi leurs partenaires revendeurs/distributeurs, les associations professionnelles, à ne pas relâcher les efforts pour obtenir des conditions tarifaires raisonnables ne venant ni grever le modèle économique des opérateurs alternatifs ni impacter la facture des clients finals“. Une forme de solidarité contre l’opérateur historique en somme.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox