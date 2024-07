Xavier Niel et Iliad ne lâchent pas l’affaire du rachat pour 4,1 milliards de dollars du géant Milicom

L’opposition du comité indépendant du conseil d’administration du groupe ne refroidit pas les ardeurs du groupe européen, qui entend bien continuer son OPA.

Début juillet, Xavier Niel et sa holding Atlas Investissement ont lancé une offre publique de rachat début juillet portant sur toutes les actions en circulation du géant télécoms en Amérique latine à un prix de 24 $ par action, et son équivalent SEK par DTS. Si cette OPA du principal actionnaire du groupe avec une participation de 29%, est ouverte jusqu’au 16 août, le conseil d’administration a recommandé à ses actionnaires et aux détenteurs des DTS de ne pas accepter l’offre le 15 juillet dernier.

Mais le fondateur de Free n’en démord pas et maintient son prix, arguant que ce dernier “offre une valeur convaincante et une opportunité de liquidité unique aux actionnaires de la société“. Atlas rappelle que le tarif représente une prime de 18.8% par rapport au cours moyens pondéré des actions au cours des 90 derniers jours calendaires, voire de 37.8% sur un an. La société rappelle ainsi aux actionnaires d’être prudents lorsqu’ils considèrent “des projections nouvelles et incertaines” du comité indépendant. D’après les informations de La Lettre de l’Expansion, plusieurs institutionnels internationaux sont intéressés, ce qui pourrait permettre à Xavier Niel de franchir le seuil des 30% sans pour autant récupérer tout le capital.

