Free Mobile ajoute gratuitement 6 nouvelles destinations à son forfait 5G, pour les nouveaux et anciens abonnés

L’opérateur continue d’enrichir son forfait historique à 19.99€/mois, sans surcoût et pour tous ses abonnés.

Le forfait Free 5G continue de s’améliorer, après être passé à 300 Go en mai dernier ou avoir ajouté Monaco à son enveloppe de destinations en mars, l’opérateur intègre désormais 6 destinations supplémentaires dans son offre. Un an auparavant, Free Mobile avait également fait passer son enveloppe à l’internation de 25 à 35 Go.

Ainsi, dès aujourd’hui, 6 nouvelles destinations sont incluses dans l’enveloppe Internet à l’étranger (roaming) de 35 Go/mois en 4G ou 5G selon la destination, et ce, sans surcoût :

– Indonésie

– Égypte

– Hong-Kong

– Corée du Sud

– Macao

– Paraguay

L’opérateur annonce ainsi plus de 110 destinations incluses dans son offre à l’étranger et réitère sa position d’opérateur proposant l’offre la plus généreuse en nombre de destinations incluses depuis l’étranger, et ce, toujours au même prix. Cet enrichissement concerne à la fois les nouveaux abonnés, mais aussi ceux disposant déjà du forfait historique de l’opérateur. Aucune manipulation n’est nécessaire pour en profiter.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox