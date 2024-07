Ligue 1 : malgré le choix de DAZN et beIN Sports, la LFP garde son plan de secours de chaîne 100% Ligue 1

Les spécificités de l’accord avec DAZN et beIN doivent encore être finalisées, la LFP préfère assurer ses arrières.

Malgré des négociations exclusives entre la LFP et DAZN et beIN Sports pour la diffusion de la Ligue 1 lancées le 14 juillet dernier, la LFP préfère tout de même garder une porte de sortie en laissant l’Arcom étudier sa chaîne 100% Ligue 1. En effet, les discussions s’éternisent pour finaliser l’accord avec les deux groupes audiovisuels et s’il serait préférable pour la LFP de parvenir à un deal, sa chaîne pensée comme un plan de secours en cas d’absence de diffuseur reste en sommeil.

La solution de la chaîne éditée par la LFP n’est pas au goût des clubs puisqu’elle ne permet pas une rentrée d’argent directe pour les clubs, tandis que l’accord avec beIN et DAZN représenterait 500 millions par an. Il s’agit avant tout d’une sécurité, puisque les différentes parties espèrent aboutir à un accord directement, malgré des discussions qui prennent leur temps, notamment autour de clauses de sortie pour DAZN au bout de deux ans.

Source : l’Équipe

