Google arrête la prise en charge de cette version d’Android

Google a récemment annoncé la fin des mises à jour des services Google Play pour les appareils fonctionnant sous Android 5.0 et 5.1 Lollipop. Cette décision, bien que prévisible, marque une étape importante dans l’évolution de l’écosystème Android. Voici un tour d’horizon de ce que cela signifie pour les utilisateurs et les développeurs.

Android Lollipop, lancé en novembre 2014, a apporté de nombreuses nouveautés à l’écosystème Android. Cependant, avec l’introduction de versions plus récentes, Google a progressivement cessé le support des anciennes versions. En juillet de cette année, c’est au tour de Lollipop de suivre le même chemin que KitKat (Android 4.4), dont le support a été abandonné l’année dernière.

L’une des principales raisons de cette décision est la faible part de marché des appareils sous Android Lollipop, qui représentent moins de 1 % des appareils Android actifs. Cette base d’utilisateurs réduite ne justifie plus le maintien des mises à jour des services Google Play pour cette version.

“Android Lollipop a été publié pour la première fois en novembre 2014, il y a près de 10 ans et depuis lors, nous avons introduit de nombreuses améliorations et fonctionnalités innovantes pour Android, qui ne sont pas disponibles sur Lollipop”, a déclaré un porte-parole de Google.

Conséquences pour les utilisateurs

Les appareils sous Android Lollipop continueront de fonctionner, mais ils ne recevront plus de mises à jour de sécurité ni de nouvelles fonctionnalités via les services Google Play. Cela signifie également que certaines applications pourraient devenir incompatibles, car elles nécessitent des versions plus récentes des services Google Play pour fonctionner correctement.

Google encourage fortement les utilisateurs à passer à des versions plus récentes d’Android pour bénéficier des dernières améliorations en matière de sécurité et de fonctionnalités.

Impact pour les développeurs

Pour les développeurs, la fin du support des API de niveau 21 et 22 (utilisées par Lollipop) signifie qu’ils doivent désormais se concentrer sur les versions plus récentes d’Android. Les services Google Play ne prendront en charge que les appareils avec une API de niveau 23 (Android 6.0 Marshmallow) et supérieur.

Il est probable que d’ici à un an, Android 6.0 Marshmallow sera la prochaine version à perdre le support des services Google Play. Google continue de pousser vers l’avant avec des versions d’Android plus modernes, offrant des performances améliorées, une sécurité renforcée et de nouvelles fonctionnalités.

Source : 9to5Google

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox