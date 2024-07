Jeux Olympiques 2024 : les risques des réseaux Wi-Fi publics à Paris

Le début de Jeux Olympiques de 2024 approchent à grands pas, attirant des millions de visiteurs à Paris. Cependant, cet événement d’envergure mondiale s’accompagne de nombreux défis en matière de cybersécurité. Une étude récente menée par Kaspersky met en lumière une menace préoccupante : un quart des réseaux Wi-Fi publics de la capitale française sont vulnérables aux cyberattaques, mettant en péril les données personnelles des utilisateurs.

Les experts en cybersécurité de Kaspersky ont analysé 47 891 signaux Wi-Fi émis à proximité des sites touristiques et des installations olympiques. Le résultat est alarmant : 25 % des réseaux Wi-Fi publics à Paris présentent des failles de sécurité importantes. Selon Amin Hasbini, responsable du centre de recherche de Kaspersky, les cybercriminels peuvent facilement exploiter ces vulnérabilités en mettant en place de faux points d’accès ou en compromettant des réseaux légitimes pour intercepter et manipuler des données sensibles.

Les points faibles des réseaux Wi-Fi publics

Plusieurs raisons expliquent cette vulnérabilité. L’utilisation massive du protocole WPS (Wi-Fi Protected Setup) en est une majeure. Bien qu’il ait été conçu pour simplifier la connexion aux réseaux Wi-Fi, ce protocole, introduit en 2006, est maintenant obsolète et facilement attaquable. Les hackers peuvent aisément contourner la sécurité en utilisant des attaques par force brute sur le code PIN à huit chiffres des routeurs configurés avec WPS. Malgré ces risques, 20 % des réseaux Wi-Fi publics à Paris utilisent encore ce protocole.

De plus, une partie significative de ces réseaux néglige l’adoption de la norme WPA (Wi-Fi Protected Access), actuellement dans sa troisième version, WPA3. Ce standard, introduit en 2018, offre des mécanismes de sécurité avancés, notamment une protection contre les attaques par force brute. Pourtant, nombreux sont les réseaux qui continuent d’utiliser des normes plus anciennes et moins sécurisées.

Les conséquences pour les utilisateurs

La vulnérabilité de ces réseaux Wi-Fi publics représente un risque majeur pour les visiteurs des Jeux Olympiques et les Parisiens. Les réseaux ouverts et mal configurés sont des cibles privilégiées pour les cybercriminels, facilitant le vol de mots de passe, d’identifiants bancaires et d’autres données sensibles. Les cybercriminels, profitant de l’afflux de visiteurs, seront particulièrement actifs pendant les Jeux Olympiques.

Recommandations de sécurité

Pour minimiser les risques, il est conseillé de prendre des précautions avant de se connecter à un réseau Wi-Fi public inconnu. Kaspersky recommande l’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network), qui chiffre les données échangées même sur des réseaux non sécurisés, empêchant ainsi les cybercriminels d’intercepter les informations.

Source : 01Net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox