Abonnés Freebox et Amazon Prime : trois nouveaux jeux PC gratuits à récupérer

Plusieurs aventures, plus ou moins colorées, vous sont proposées cette semaine par Prime Gaming.

Comme chaque semaine, Amazon étoffe son catalogue de jeux proposé gratuitement dans son abonnement Prime. Depuis aujourd’hui, 3 titres ont été ajoutés à la sélection disponible sur sa plateforme Prime Gaming. Vous pouvez les récupérer gratuitement pendant au moins 33 jours, à l’exception d’un d’entre eux, et y jouer quand vous voudrez, même après cette période.

Dans Midnight Fight Express, vous êtes Babyface, un ancien membre de la pègre ramené dans « la vie » par un mystérieux drone. Votre mission relève de l’impossible : Combattre des ennemis pour empêcher une prise de pouvoir criminelle sur la ville avant le lever du soleil. Livrez-vous à des bagarres brutales et frénétiques, en utilisant l’environnement et des techniques de combat de rue à votre disposition. Améliorez vos capacités pour neutraliser tous les imbéciles, hommes de main et seigneurs du crime qui vous attaquent sans cesse.



CAT QUEST II est un action-RPG en 2D en monde ouvert qui se déroule dans un monde fantastique peuplé de chats et de chiens. Sur fond de guerre entre les chats de Felingard et les chiens de l’empire Lupus, CAT QUEST II raconte l’histoire de deux rois, réunis contre leur gré, qui entreprennent un voyage de découvertes extraordinaires pour reconquérir leur trône. Incarnez un chat et un chien et explorez leurs royaumes en solo ou avec un ami ! Explorez un monde rempli de magie et de monstres étranges, et lancez-vous dans une chaventure inédite !



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte Gog, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GoG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Masterplan Tycoon est une simulation de gestion des ressources minimaliste. Tout dans le jeu est simple et cohérent. Les modules représentent les bâtiments. Les épingles représentent les points de contact entre elles. Les liens représentent les routes entre les bâtiments. Dans ce jeu, vous devez gérer l’espace disponible et tout interconnecter au mieux pour assurer la livraison des produits à la destination prévue. Dans Masterplan Tycoon, tous les éléments sont présentés sous une forme schématique pour éviter de détourner votre attention du processus passionnant de la gestion du flux des ressources.



Pour accéder à ces deux titres, il faudra télécharger Amazon Games, disponible en cliquant sur ce lien, il suffit ensuite de vous connecter avec vos identifiants Amazon Prime. Vous retrouverez ainsi, sur une même interface, vos jeux gratuits à récupérer et la possibilité de les installer.

Il faudra ensuite cliquer sur “installer” et une fois la procédure terminée, vous pouvez jouer à votre jeu. Pour rappel, Prime Gaming est inclus pour les abonnés Freebox Delta et Ultra et offert pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop et Révolution et disponible en option pour tous les autres abonnés avec l’abonnement Amazon Prime pour 5.99€/mois.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox