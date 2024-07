Netflix lance une nouvelle application sur PC et supprime sa fonctionnalité la plus utile

L’application Netflix devient une webapp sur Windows 10 et 11, supprimant ainsi la fonctionnalité de téléchargement sur son ordinateur, fonctionnalité qui représentait le seul réel intérêt de l’application.

L’application avait été annoncée par Netflix en mai dernier et vient d’être déployée pour Windows 10 et 11 sur le Microsoft Store, avec un changement radical. En effet, elle passe d’une application native à une web app et perd ainsi sa fonctionnalité phare : le téléchargement de contenus pour visionner hors connexion, comme c’est permis sur mobile.

Concrètement, l’application devient ainsi un équivalent de la version web du service de SVOD. La raison derrière ce choix qui porte tout de même préjudice à l’abonné est assez claire: une maintenance simplifiée puisque les mises à jour techniques ou d’interface sont directement appliquées sur ces versions. Certaines plateformes continuent de proposer des applications natives permettant le téléchargement de contenus, comme myCanal ou Prime Video. Mais pour Netflix, si vous souhaitez continuer à regarder des programmes sans réseau, il faudra se contenter du petit écran d’un smartphone ou d’une tablette.

Pour rappel, Netflix est inclus dans l’abonnement Freebox Ultra et Delta dans sa formule Standard avec Pub et proposé en option aux autres abonnés Freebox.

Source : WindowsLatest

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox