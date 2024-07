Freebox : les chaînes HD et 4K où seront diffusés les JO et la cérémonie d’ouverture, et découvrez le clip qui émeut les réseaux

Ne loupez rien des Jeux Olympiques de Paris ! Ce soir, c’est parti, les JO de Paris débutent officiellement avec une cérémonie d’ouvertrure sur la Seine qui promet d’être un des plus beaux spectacles jamais vu, avec de nombreuses suprises et de nombreuses stars. Pour ne rien louper de cette cérémonie et plus largement des épreuves des JO de Paris, nous vous proposons un résumé de toutes les chaînes de la Freebox qui vont diffuser les Jeux Olympiques : Sur France 2, canal 2 de la Freebox : La cérémonie d’ouverture et la quais totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves. Sur France 2 UHD, canal 102 de la Freebox : La cérémonie d’ouverture et la quais totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves, aux même horaires que France 2, mais en version 4K Sur France 2 UHD/HDR, canal 103 de la Freebox : Idem que France 2 UHD avec une qualité d’image amélioré Sur France 3 canal 3 de la Freebox : Prend le relais des JOlorsque France 2 diffuse d’autres programme + une grosse partie de l’antenne consacrée aux épreuves Sur France 3 UHD canal 104 de la Freebox : Idem que France 3 mais en version 4K Sur France 3 UHD/HDR canal 105 de la Freebox : Idem que France 3 UHD avec une qualité d’image amélioré Pour les abonnés Freebox qui disposent des chaînes TV by Canal : Eurosport, en plus de ses deux chaînes habituelles, lance 7 autres canaux dédiés aux JO de Paris et va retransmettre l’intégralité des épreuves. Eurosport 1, canal 34 de la freebox ; La cérémonie d’ouverture et la totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves. Eurosport 2, canal 35 de la freebox ; La totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves. Eurosport 3, canal 409 de la Freebox : La totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves.

Eurosport 4, canal 410 de la Freebox : La totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves.

Eurosport 5, Canal 411 de la Freebox : La totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves.

Eurosport 6, Canal 412 de la Freebox : La totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves.

Eurosport 7, Canal 413 de la Freebox : La totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves.

Eurosport 8, Canal 414 de la Freebox: La totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves.

Eurosport 9, Canal 415 de la Freebox : La totalité de l’antenne consacrée à la diffusion des différentes epreuves. Et en bonus, nous vous proposons der découvrir le clip des JO le plus émouvant, salué partout sur les réseaux et créée par la BBC (avec le sous-titrage en français) :  Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox