Free enrichit le catalogue de son service OQEE Ciné pour ses abonnés Free avec de nouveaux films

Fan de film d’horreur, de thrillers psychologiques, de comédie ou encore de film d’animation, cette semaine, il y en a pour tous les goûts sur OQEE Ciné.

OQEE Ciné c’est où vous voulez, quand vous voulez et autant que vous voulez avec un peu de pub. Et c’est inclus dans les abonnements Freebox et le forfait mobile Free 5G. Disponible sur la chaîne 39 ou dans l’espace Vidéos/VOD des Player TV Freebox, mais aussi dans l’application OQEE by Free de nombreux supports comme les TV connectées de Samsung, LG et Philips, le service AVOD de Free propose plus de 500 films et séries en illimité avec publicités. Ce 2 août, l’opérateur intègre une série de nouveaux contenus :

Insidious

Insidious est un incontournable pour les amateurs de films d’horreur. Réalisé par James Wan, ce film plonge le spectateur dans un univers terrifiant où une famille doit affronter des forces surnaturelles pour sauver leur fils. Avec une atmosphère sombre et des moments de terreur, Insidious promet de vous tenir en haleine du début à la fin.

Obsessed

Pour ceux qui aiment les thrillers psychologiques, Obsessed est un choix parfait. Ce film raconte l’histoire d’un homme d’affaires prospère dont la vie est bouleversée lorsqu’une nouvelle employée devient obsédée par lui. Délire Express Pour une dose de comédie et d’aventure, Délire Express est à voir absolument. Ce film suit les mésaventures de deux amis, Dale et Saul, qui se retrouvent impliqués dans une série de situations hilarantes et dangereuses après avoir été témoins d’un meurtre. Avec Seth Rogen et James Franco, Délire Express garantit des rires et des moments mémorables. Les Rois de la Glisse Les amateurs de films d’animation seront ravis par Les Rois de la Glisse. Ce film d’animation suit l’histoire de Cody, un jeune manchot passionné de surf, qui rêve de devenir un champion. Avec une histoire touchante sur la poursuite des rêves et l’importance de l’amitié, Les Rois de la Glisse est un film à voir en famille. Madeline Enfin, Madeline est un film familial basé sur les livres pour enfants de Ludwig Bemelmans. Il raconte les aventures de Madeline, une jeune orpheline espiègle vivant dans un pensionnat à Paris. Avec ses amies, Madeline se retrouve souvent dans des situations cocasses et touchantes. https://www.universfreebox.com/wp-content/uploads/2024/08/OQEE_Cine_RS_02_Aout_ac420d9b63.mp4

