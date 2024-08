Ligue 1 : DAZN fixe ses tarifs d’abonnement et dévoile ses offres

La répartition des droits de diffusion de la Ligue 1 pour les prochaines saisons est désormais officielle. DAZN, la plateforme britannique, et BeIN Sports ont annoncé leurs offres respectives, promettant une nouvelle expérience pour les fans de football français.

DAZN a acquis huit matches sur neuf de Ligue 1 par journée pour les cinq prochaines saisons. Le contrat, estimé à 400 millions d’euros annuels en moyenne (350 millions la première année et 450 millions la dernière), représente un investissement majeur dans le football français. DAZN a également fixé le prix de son abonnement à 29,99 € par mois avec un engagement d’un an pour accéder à la totalité de son offre Ligue 1. Diverses formules d’abonnement seront disponibles prochainement, y compris une offre à 14,99 € par mois pour un match de Ligue 1 par journée, en plus d’autres contenus comme le basket Betclic Élite, le MMA, et le football féminin.

Une clause de sortie est prévue dans le contrat de DAZN. Si le seuil de 1,5 million d’abonnés n’est pas atteint après deux ans, DAZN pourra se retirer. En revanche, si ce seuil est atteint dès la première année, un bonus de 50 millions d’euros devra être versé, augmentant le montant total à 400 millions d’euros dès la première année.

BeIN Sports : un contrat sécurisé

BeIN Sports, de son côté, a obtenu le droit de diffuser l’affiche principale de Ligue 1 pour la case horaire du samedi à 17 heures, avec des solutions de repli le vendredi à 20 h 45 ou le dimanche à 15 heures. Ce match sera diffusé en différé à minuit par DAZN. Le contrat de BeIN prévoit une diffusion alternée : la plus belle affiche lors des journées paires et le deuxième choix lors des journées impaires.

La chaîne franco-qatarienne a également négocié une clause de sortie spécifique. Si BeIN choisit de ne pas poursuivre après trois ans, la Ligue 1 devra vendre le match attribué à BeIN pour les deux saisons restantes.

