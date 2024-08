Léon Marchand fait exploser la nombre de médailles d’or, mais aussi le trafic des opérateurs mobile

Mercredi, les opérateurs Orange et SFR ont enregistré des pics de trafic sans précédent sur leurs réseaux mobiles, coïncidant avec les finales du nageur Léon Marchand.

Avec deux médailles d’or, Léon Marchand a fait vibrer la France ce 31 juillet. Champion olympique du 200 mètres papillon et du 200 mètres brasse, à deux heures d’intervalle, ses exploits ont été suivis massivement les smartphones et ont provoqué un afflux massif de connexions .

Selon les données fournies au Figaro par Orange et SFR, les deux opérateurs ont observé des pics de trafic au moment des finales du nageur toulousain. Ainsi, le réseau d’Orange a atteint un pic de 1,86 terabits par seconde, surpassant le record précédent établi lors de la demi-finale de l’Euro 2024 entre la France et l’Espagne. SFR, bien qu’ayant moins de clients mobiles, a également franchi la barre des 1,8 terabits par seconde. L’opérateur attribue cette performance à une clientèle plus friande de données que celle d’Orange. Cependant, ce pic n’a pas dépassé le record historique de SFR.

Quant à Free et Bouygues Télécom, s’ils ont surement vu leur trafic exploser également, ils n’ont pas communiqué sur le sujet.

