Abonnés Freebox et Amazon Prime : de nouveaux jeux PC à récupérer gratuitement sur Prime Gaming

Des licences connues proposées gratuitement sur Prime Gaming cette semaine.

Les abonnés Freebox Delta pour qui Amazon Prime est inclus et les abonnés Freebox Révolution et Pop ayant activé les 6 mois offerts, mais aussi tous les autres membres Prime, peuvent profiter de nouveaux jeux gratuits PC chaque semaine avec Prime Gaming. Pas moins de cinq jeux à récupérer cette semaine avec des références du jeu vidéo.

On commence avec Tomb Raider. Deux jeux sont proposés : Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles et Tomb Raider: The Angel of Darkness. Les jeux Tomb Raider sont des jeux d’action et d’aventures centrés sur Lara Croft. Les jeux sont à récupérer jusqu’au 31 août. Profitez également de Deus Ex: Mankind Divided un action-RPG cyberpunk dans lequel vos choix ont des conséquences durables. Le jeu est disponible jusqu’au 4 septembre.



On termine avec SteamWorld Heist un jeu de rôle stratégique au tour par tour dans lequel vous commandez des pirates de l’espace dans une série de fusillades tactiques. Le jeu est à récupérer jusqu’au 4 septembre prochain.



Pour récupérer ces jeux, il faudra posséder un compte GOG, dont vous pouvez télécharger le launcher ici. Une fois votre compte créé, récupérez le code du jeu sur votre page Prime Gaming puis rendez-vous sur GOG, dans la section bibliothèque et cliquez sur le “+”. Sélectionnez “Utiliser le code GOG” et collez votre code, vous pourrez ensuite l’installer.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox