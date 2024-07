Nouveau : Free lance son application TV Oqee sur les Smart TV Philips pour tous ses abonnés Freebox et Free Mobile 5G

Les abonnés Freebox et Free Mobile 5G profite désormais d’Oqee sur les Smart TV Philips équipées de Titan OS. Free devient le premier opérateur à le proposer.

Après les Smart TV Samsung et plus récemment celles de LG, Free poursuit sa stratégie visant à rendre disponible son application TV sur le plus de supports possibles. Les abonnés Freebox et Free Mobile 5G peuvent désormais accéder sans frais supplémentaires à la richesse des services Oqee directement sur leurs téléviseurs Philips Smart TV.

L’application TV de Free est dorénavant pré-installée sur la page d’accueil des Smart TV Philips équipées de Titan OS à partir des gammes 2022, 2023, et 2024 et prochainement 2020 et 2021. Il s’agit d’une première en France pour un opérateur.

Oqee by Free permet d’accéder sur sa TV, son mobile, sa tablette et sur le web à plus de 230 chaines en direct incluses et de nombreux services de replay, mais aussi à des fonctionnalités comme le contrôle du direct, le start-over, ou encore jusqu’à 320 heures d’enregistrement incluses selon l’offre Freebox. Cette interface TV intègre également le service d’AVOD de l’opérateur Oqee Ciné, soit l’accès gratuitement à un catalogue de plus de 500 films et séries à la demande. L’application est également disponible, sur Apple TV, box Android TV ( à partir de la version 8) et Fire TV.

