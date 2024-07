15 fréquences de la TNT remises en jeu, les auditions commencent et des projets se confirment

L’Arcom, régulateur de l’audiovisuel, a commencé ce lundi 8 juillet l’audition des vingt-quatre prétendants à une autorisation de diffusion sur la TNT.

A la fin, il en restera quinze. Avec 24 candidats actuellement en lice pour récupérer une place sur la TNT française, la procédure lancée par l’Arcom est loin d’être une formalité à passer. En effet, outre l’intégralité des chaînes déjà diffusées, neuf candidats supplémentaires se sont fait connaître : L’Express TV, déclinée de l’hebdomadaire libéral, OF TV, imaginée par le quotidien régional Ouest- France, Réels TV, proposée par le groupe CMI France de Daniel Kretinsky, ou encore la chaîne de gauche Le Média.

Si l’Arcom choisissait d’attribuer une place sur la TNT à l’un de ces nouveaux candidats, ce serait au détriment d’une précédemment installée. Les principales ciblées sont les chaînes payantes ou encore Cnews et C8 qui font l’objet de nombreuses critiques et de quarante-quatre décisions de l’Arcom à leur encontre sur douze ans. Pour ses choix, le régulateur s’appuie sur sur les critères fixés par la loi du 30 septembre 1986, au premier rang desquels «l’intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d’expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d’éviter les abus déposition dominante ».Evidemment, l’expérience, la solidité financière, les engagements de couverture du territoire et de production, ou encore, pour les chaînes qui proposent de l’information, la garantie du pluralisme, l’honnêteté de l’information et son indépendance à l’égard des actionnaires seront également pris en compte.

Certaines chaînes apparaissent plus fragiles que d’autre, comme NRJ 12 qui ne génèrent plus autant d’audience ni de profits. Au niveau des nouveaux candidats, l’Express TV pourra mettre en avant l’expérience d’Alain Weil, son patron qui a fondé BFM TV, alors que l’un des soucis majeurs des autres projets est le manque d’expérience télévisuelle. Le groupe TF1 a présenté deux projets de chaînes qui visent une expansion éditoriale avec HumourTV (nom de code voué à changer) et La Chaîne Histoire, qui ne remplaceraient aucune des chaînes du groupe qui restent actuellement prioritaires. Les auditions vont se poursuivre toute la semaine.

Source : via Les Echos

