Free ne prolonge pas sa vente privée Freebox Révolution Light, Sosh revient à un tarif avec promotion sur sa boîte Sosh

Alors que Free a mis fin à son offre promotionnelle sur Veepee, Sosh revient à sa proposition commerciale initiale en proposant 6 mois de promotions sur sa boîte fibre.

Il y a du changement dans les offres télécoms fixe en ce début de semaine. Free n’a pas reconduit sa formule Freebox Révolution Light à 19.99€/mois pendant un an sur Veepee qui a pris fin le 8 juillet à 6h du matin comme prévu initialement et Sosh revient en arrière sur son offre fibre.

Début juin, la marque low-cost de l’opérateur avait fait passer sa boîte Sosh à un tarif fixe, à savoir 25.99€/mois, se calquant ainsi sur le modèle de Red by SFR qui propose une offre fixe à 24.99€/mois. L’opérateur de Xavier Niel avait rétorqué quelques jours plus tard en lançant son offre Révolution Light à 19.99€/mois pendant un an sur Veepee. Alors que l’offre promotionnelle a pris fin en ce début de semaine, Sosh revient pour sa part à sa politique commerciale initiale pour sa box fibre.

Elle est ainsi proposée à 15.99€/mois pendant six mois puis 30.99€/mois, une formule lancée au troisième trimestre 2023 par plusieurs opérateurs, qui a depuis été délaissée par Bouygues et SFR, à mais Orange conserve des offres adoptant ce modèle (série spéciale Just Livebox fibre et ses offres ADSL). Le contenu de l’offre en lui-même n’a pas changé : 300 Mbit/s en symétrique (envoi et téléchargement), les appels sont illimités vers les fixes de France métropolitaine, des DOM et de plus de 100 destinations et la location de la Livebox 5 est incluse. Le tout, toujours sans engagement.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox