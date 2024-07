Abonnés Freebox avec Apple TV 4K : des nouveautés attendues arrivent prochainement

Disponible en version bêta, tvOS 18 introduira de nouvelles expériences cinématographiques avec les fonctions InSight, Améliorer les dialogues, et les sous-titres.

Disponible en guise de boîtier TV principal pour les abonnés Freebox Pop et Delta ou en multi-TV, l’Apple TV se mettra à jour d’ici l’automne prochain afin d’adopter une nouvelle version tvOS18 de son système d’exploitation. Pour l’heure, certains utilisateurs profitent déjà d’une bêta 3 du firmware et de ses nouveautés. L’occasion de découvrir les prochaines évolutions prévues par Apple. Le mois dernier, la firme de Cupertino les a d’ailleurs présentées.

Ainsi, l’app Apple TV introduira InSight à l’instar de X-Ray, sur Prime Video, il s’agit d’une fonctionnalité “qui affiche, en temps réel et au moment opportun, des informations à propos des acteurs, des personnages et de la musique des films et séries Apple TV+”. Les utilisateurs pourront sélectionner un acteur ou une actrice pour connaître son parcours et sa filmographie, ou voir rapidement le morceau en cours de lecture lors d’une scène et l’ajouter à une playlist Apple Music. “Les spectateurs pourront également accéder aux informations d’InSight sur leur iPhone lorsqu’ils l’utilisent en tant que télécommande Apple TV”, précise la marque à la pomme.

Avec tvOS 18, la fonction Améliorer les dialogues deviendra encore plus intelligente, “en exploitant l’apprentissage automatique et le traitement audio informatique pour restituer les voix plus clairement par rapport à la musique, aux scènes d’action et aux bruits de fond sur l’Apple TV 4K. En plus des HomePod, les utilisateurs pourront désormais profiter de cette fonction s sur les enceintes intégrées aux téléviseurs ou connectées par HDMI, les AirPods et autres appareils connectés en Bluetooth ainsi que lors de l’écoute de contenus pris en charge sur l’iPhone et l’iPad”.

Par ailleurs, les sous-titres apparaitront désormais automatiquement “aux bons moments avec tvOS 18, notamment lorsque la langue d’une série ou d’un film ne correspond pas à celle de l’appareil, quand les utilisateurs coupent le son ou lorsqu’ils reviennent en arrière pendant le visionnage”. Enfin, tvOS 18 intègrera la prise en charge du format 21:9 pour le visionnage de films et séries sur vidéoprojecteur. De nouveaux économiseurs d’écran inédits tels que Portraits, TV, Films ou encore Snoopy feront leur apparition.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox